Milan, Conceiçao pensa ad un ampio turnover: ecco le possibili scelte per domani

vedi letture

Ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello in vista dell'impegno di domani sera contro il Bologna a San Siro, un match che conta soprattutto per gli emiliani che sono ancora in piena lotta per arrivare in Champions League. La testa dei rossoneri è invece già proiettata alla finale di Coppa Italia di mercoledì sempre contro i rossoblu e per questo Sergio Conceiçao sta pensando ad un ampio turnover domani sera.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sport che fa prima di tutto un punto sugli infortunati: Tammy Abraham, che aveva saltato la trasferta di lunedì a Genova per un risentimento muscolare, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo ed è quindi recuperato. Youssouf Fofana, alle prese con un problema alla pianta del piede, e Riccardo Sottil hanno lavorato a parte e puntano a tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia, mentre sarà più complicato il recupero di Warren Bondo (trauma alla caviglia destra).

QUANTI CAMBI - Per la sfida di campionato di domani sera, Conceiçao sta pensando a diversi cambi nella formazione iniziale rispetto alle ultime partite, compreso in porta dove Maignan potrebbe fare spazio a Sportiello. In difesa Thiaw è pronto a far rifiatare uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mediana, assente Fofana per infortunio, turno di riposo per Reijnders e quindi i titolari dovrebbero essere Musah e Loftus-Cheek. Novità anche sulle corsie laterali: a destra ci dovrebbe essere Walker, mentre a sinistra Terracciano potrebbe dare fiato a Theo Hernandez. In attacco, infine, tridente inedito: Chukwueze e Joao Felix alle spalle di Gimenez (Leao è squalificato, turno di riposo per Pulisic e Jovic).