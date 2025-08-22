Boniface atteso oggi a Milano: la firma sul contratto è vincolata al superamento delle visite mediche

Victor Boniface sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio di ieri l'attaccante nigeriano ha trovato l'accordo definitivo con il club rossonero, che nella giornata di oggi dovrebbe accoglierlo a Milano per sottoporlo a delle visite mediche approfondite.

La firma sul contratto da un anno più 4 del classe 2000 dipende solo ed unicamente dal superamento di queste, anche perché la sua cartella clinica porta ad andarci cauti, visto che in carriera ha avuto diversi infortuni pesanti ed importanti. La Gazzetta dello Sport ha infatti ripercorso un po' quello che lo storico infortuni di Victor Boniface, che tra Bodo Glimt e Bayer Leverkusen ha saltato la bellezza di 104 partite, più qualcuna sporadica nella passata stagione che non gli ha permesso di incidere come avrebbe voluto.

E il Milan prima di formalizzare quest'operazione vorrebbe delle garanzie fisiche dall'attaccante nigeriano, che neanche il tempo di arrivare che subito avrebbe provocato dello scetticismo tra i tifosi secondo la rosea. Ma invece così non è, visto che dai vari sondaggi social di MilanNews.it si può apprendere come più dell'80% del mondo rossonero sia favorevole a questo tipo di operazione.

Da capire a questo punto quando Victor Boniface sarà a disposizione di Max Allegri, ma il toscano è disposto ad aspettare l'attaccante, che quando in condizione è in grado di essere letale, oltre che decisivo.