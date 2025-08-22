Probabile formazione Milan: ballottaggio Ricci-Modric a centrocampo

vedi letture

Manca sempre meno al debutto in campionato del Milan. Domani sera a San Siro c'è la Cremonese e questa volta, a differenza della sfida col Bari, Max Allegri sarà in panchina. Quello che si presenta alla stagione 25/26 è un Milan completamente rivoluzionato, negli uomini e nelle idee. Durante l'estate Tare non ha avuto un attimo per rifiatare: sette acquisti e ben ventidue operazioni in uscita, in attesa delle visite mediche di Boniface che porterebbero il computo degli acquisti ufficiali a otto. Per la prima di Serie A Max Allegri dovrà fare a meno del suo giocatore migliore, nonché quello che nel pre campionato ha offerto le prestazioni più convincenti: Rafa Leao è out a causa del problema al polpaccio rimediato in Coppa Italia contro il Bari.

Le scelte del tecnico livornese, che oggi ha parlato in conferenza stampa, non dovrebbero discostarsi da quanto si è visto fin qua: un 3-5-2 con un centrocampo importante che in fase di possesso può diventare anche un 4-3-3/4-2-3-1. In attacco Pulisic affiancherà Santiago Gimenez, mentre a centrocampo c'è l'unico ballottaggio: ok Loftus e Fofana, il dubbio è su chi giocherà tra Modric e Ricci. Jashari in panchina, pronto a subentrare. Sugli esterni ancora spazio a Saelemaekers ed Estupinan, in difesa ancora fiducia a Tomori, Gabbia e Pavlovic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-CREMONESE

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 2 Estupiñan

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 20 Jimenez; 4 Ricci, 30 Jashari, 80 Musah; 21 Chukwueze

Indisponibili: Leao

Ballottaggio: Modric-Ricci

Squalificati: /

Diffidati: /

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Collu

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar

IV UOMO: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE

Data: sabato 23 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it