Boban: "Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti? Non lo so. È una storia molto dolorosa, molto poco dignitosa. Lasciare così il Milan è per me quasi imperdonabile"

Gigio Donnarumma è stato grande protagonista della cavalcata in Champions League del PSG. Zvonimir Boban, ex dirigente rossonero, ne ha parlato a SkySport: "Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti? Non lo so. È una storia molto dolorosa quella di Donnarumma, una storia molto poco dignitosa. Non voglio addossare le colpe a un ragazzo che aveva 20 anni, ma ci ragioni anche tu, pensi al tuo club e a quei colori che hai indossato per tanti anni, i colori di un club che ti ha formato. Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile. Detto ciò, è un fenomeno ed è stato sempre un predestinato. È bello comunque vederlo parare così perché è italiano e io come croato amo tanto l'Italia, questa terra. Donnarumma fa parte dei grandi successi mondiali italiani. È un portiere fenomenale e speriamo che continui così".

LE PAROLE DI DONNARUMMA SUL SUO FUTURO

Il portiere del Paris Saint-Germain Gianlugi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal: "Sono emozionato, torniamo a giocare una bella finale: sarà bello ritrovare i miei ex compagni. Mi godo la serata, l'ambiente è stato stratosferico. Ritroverò amici e il mio vecchio allenatore dei portiere Spinelli, col quale mi sento tutti i giorni. Non è stato facile per tutto: lingua, nuova città, è stato complicato ma adesso mi vogliono tutti bene e sono contento".

Rinnovo congelato?

"Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo: so come sto qui, la scelta è tutta della società: c'è solo da firmare".

Cosa è cambiato senza Mbappé?

"E' cambiato lo spirito, siamo molto più squadra: giochiamo l'uno per l'altro. Ci manca Kylian, è uno dei più forti al mondo però gli faccio i miei migliori auguri perché è un grandissimo amico. La squadra è molto unita, stiamo molto bene insieme: abbiamo vinto un Europeo così, questo fa la differenza in tutte le squadre".