Sprazzi di Santi: El Bebote lavora duro per arrivare pronto alla finale di Coppa Italia

vedi letture

In tanti, tifosi rossoneri e non, si sono chiesti: ma com'è possibile che Santiago Gimenez sia passato dall'essere quel giocatore che ha spezzato il Bayern Monaco in una notte di Champions League magica per il Feyenoord al calciatore impacciato ed evidentemente in difficoltà dell'ultimo mese e mezzo al Milan? C'è chi addirittura mette in discussione totalmente il giocatore, bollandolo come inadeguato dopo poche settimane dal suo arrivo in Italia. Il messicano però, sebbene sia rimasto a digiuno per quasi due mesi, ha dimostrato di avere caratteristiche che alla squadra mancavano da tanto tempo e che se sfruttate nel modo giusto possono fare la differenza.

Ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma su come sia dannoso e inutile giudicare un calciatore per una prestazione o per un periodo di tempo limitato. Prendiamo Jovic, nell'ultimo mese un giocatore rinato e tecnicamente delizioso: contro il Genoa non è riuscito a rendersi utile così come aveva fatto contro l'Inter, l'Atalanta e la Fiorentina a causa del modo di giocare particolarmente aggressivo dei gialloblu. Il serbo, che ama venire incontro e giocare di sponda per l'inserimento di esterni e centrocampisti, ieri non è riuscito a trovare gli spazi giusti come nelle ultime uscite.

L'entrata di Gimenez ha invece scombinato un po' le carte in tavola, dando al Milan soluzioni che fino a quel momento erano mancate. Il numero 7 è stato bravo ad attaccare la profondità, approfittando del tanto spazio concesso da un Genoa in costante pressing e con un baricentro piuttosto alto. Il gol del pareggio è infatti nato proprio da questa situazione, con il messicano che si è smarcato bene sul centrodestra e ha dettato il passaggio a Joao Felix, bravo a lanciare con i giri giusti. Nota di merito per Santi, che finalmente ha utilizzato il destro per non perdere tempi di gioco e servire Leao nel cuore dell'area, bravo a fare il movimento giusto venendo incontro. A fine partita l'attaccante, intervistato da DAZN, ha confermato che questo aspetto del suo gioco gli dà la giusta confidenza nelle giocate: “Mi sto sentendo molto bene. Conosco i miei punti forti e cerco sempre di metterli a disposizione del gruppo. Mi sento a mio agio quando devo attaccare lo spazio in profondità. Mi sento molto bene fisicamente, mi alleno al massimo per poi dimostrare in partita. Credo molto nel fatto che così come ti alleni poi giochi in campo”. Che El Bebote abbia una cultura del lavoro importante l'ha confermato anche mister Conceiçao in conferenza: "Anche lui nei momenti più difficili è uno dei primi ad arrivare a Milanello. La qualità ce l'ha. È una questione di tempo. L'adattamento in Italia non è facile per nessuno".

Da parte di chi vive Milanello tutti i giorni c'è quindi grande fiducia nel giocatore, che dimostra di tenerci tantissimo ai colori rossoneri. Ora che sta meglio fisicamente, da ricordare che era arrivato dall'Olanda con dei fastidi fisici all'adduttore, si inizia ad intravedere anche in campo con un gol ed un assist nelle ultime due partite contro Venezia e Genoa. Santi vuole essere protagonista in questo finale di stagione e sa benissimo che il 14 maggio arriva una partita che può cancellare in un colpo solo dubbi e critiche degli ultimi mesi: sta lavorando duro per arrivarci pronto.

CLICCA SUL BANNER IN BASSO PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT