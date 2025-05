Milan, Gimenez in crescita: titolare domani, poi in Coppa Italia...

Dopo settimane piuttosto complicate in cui era finito indietro nelle gerarchie di Sergio Conceiçao, Santiago Gimenez sembra aver ritrovato finalmente la retta via. La maglia da titolare del Milan non l'ha ancora ripresa, ma il gol al Venezia e l'assist contro il Genoa per la rete di Rafael Leao sono due segnali importanti che il messicano ha lanciato al tecnico portoghese. E domani contro il Bologna, nell'anticipo della 36^ giornata di Serie A, l'ex Feyenoord avrà con ogni probabilità una grande chance dal primo minuto.

DIFFICOLTÀ - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Gimenez è arrivato in rossonero a gennaio e l'inizio della sua avventura al Milan è stato piuttosto positivo con un assist al debutto con la Roma in Coppa Italia, gol all’esordio in Serie A a Empoli e poi reti a San Siro contro Verona e Feyenoord in Champions League. Poi però il messicano si è perso nelle difficoltà di tutta la squadra dopo l’eliminazione dall’Europa e, complice anche qualche problema fisico, nell’ultimo mese è partito sempre dalla panchina. C'è anche chi ha messo in dubbio l'investimento da quasi 30 milioni di euro che il Diavolo ha fatto a gennaio per portarlo a Milanello, dove però la fiducia nei suoi confronti non è mai mancata e ora è in netta crescita rispetto alle scorse settimane.

MAGLIA DA TITOLARE - D'altronde la Serie A non è l'Eredivisie e quindi, come ha spiegato spesso Conceiçao, un periodo di ambientamento serve a tutti. Nell'ultimo periodo, Gimenez ha lavorato tanto per migliorare la sua condizione fisica e pian piano i frutti si stanno vedendo. Domani nella sfida di campionato contro il Bologna, Santi avrà probabilmente una grande occasione dal primo minuto e chissà che una super prestazione non rilanci la sua candidatura anche per la finale di Coppa Italia, sempre contro i rossoblù, il 14 maggio a Roma.