Milan, Fofana non preoccupa: ci sarà in finale di Coppa Italia

Nonostante manchi solo una settimana alla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna, in casa rossonera non c'è aria di preoccupazione in merito alla condizioni di Youssouf Fofana, costretto a lasciare il campo lunedì a Genova al 28' per un problema al piede sinistro.

A ROMA CI SARA' - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di una leggera infiammazione che il centrocampista francese si sta trascinando da qualche giorno. Ieri Sergio Conceiçao ha concesso un po' di riposo alla sua squadra dopo il successo in casa del Genoa, ma Fofana si è comunque presentato nel Centro Sportivo milanista insieme al resto dei giocatori infortunati per curare il suo problema al piede. L'obiettivo è riaverlo al meglio per la finale di Coppa Italia, per la quale l'ex Monaco verrà certamente recuperato.

LA GESTIONE DI FOFANA - Fofana andrà quindi gestito nei prossimi giorni e per questo motivo non verrà sicuramente rischiato venerdì in campionato sempre contro il Bologna. Il centrocampista rossonero non giocherà e verrà preservato per la successiva sfida contro gli emiliani allo stadio Olimpico di Roma dove Conceiçao punta a schierare il francese dal primo minuto in mezzo al campo in coppia con Tijjani Reijnders. Fofana è troppo importante per questo Milan e dunque sarà fondamentale averlo al top tra una settimana quando il Diavolo si giocherà tutto, compresa la qualificazione all'Europa League del prossimo anno.