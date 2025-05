Ds Lazio: "Milan squadra più forte nei singoli, eppure è là dietro"

La Lazio è una delle squadre che si giocherà il posto in Champions League per l'anno prossimo in questo finale di stagione. I biancocelesti al momento sono nella piena bagarre che coinvolge anche i cugini della Roma, la Juventus e il Bologna. Meglio piazzata l'Atalanta che conserva qualche punto di vantaggio e dovrebbe riuscire a mantenere il terzo posto. Chi non è iscritto a questa festa di fine stagione è il Milan che è nono in classifica e distante sei punti dal quarto posto.

Angelo Mariano Fabiani, Ds della Lazio, ha detto la sua sulla volata Champions in un'intervista a La Stampa: "Gli altri devono arrivarci, noi vogliamo prendercela. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee che danno sostanza e forma a tutto. Le sorprese nel calcio non mancano mai. Per me, ad esempio, il Milan è la squadra più forte nei singoli; eppure è là dietro. Comunque non si parla mai delle sorti altrui”