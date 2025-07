Club Brugge, De Cuyper ha ripreso gli allenamenti. Jashari atteso alla fine di questa settimana

Il Club Brugge ha già ripreso gli allenamenti dopo le vacanze estive. Nelle scorse ore, Hans Vanaken, Brandon Mechele, Nordin Jackers e Maxim De Cuyper, quest'ultimo nel mirino del Milan per il post-Theo Hernandez, si sono riuniti al gruppo dopo aver avuto qualche giorno di relax in più per gli impegni con la nazionale. Per quanto riguarda Ardon Jashari, grande obiettivo di mercato del Diavolo a centrocampo, è atteso per la fine di questa settimana. Lo riferisce Het Laatste Nieuws.

Domenica, il Club Brugge sarà impegnato in Scozia in un'amichevole in casa dei Rengers, mentre venerdì 11 luglio è in programma un test contro i polacchi del Raków Częstochowa. La prima gara ufficiale sarà invece il 20 luglio, quando la formazione affronteranno la Royale Union Saint-Gillois nella Supercoppa di Belgio.