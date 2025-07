Braglia: "Troppi 23 milioni per Ricci: ancora troppo acerbo per il Milan"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Kean pensa all'Arabia?

"Se ci fosse la Premier, tutta la vita lì. Poi sugli arabi dico che ha solo un significato economico, come questo Mondiale per Club".

Ricci un colpo del Milan o un colpo di Cairo?

"E' il colpo di Cairo. Sono troppi i 23 milioni come valutazione, è un giocatore di prospettiva ma ancora troppo acerbo per un club come il Milan o la Nazionale".

La Lazio farebbe bene ad accettare 50 milioni per Rovella?

"A 50 milioni è difficile rinunciarci, ma per me Rovella è fondamentale e ha ancora margini di crescita".