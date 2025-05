Una settimana alla finale di Coppa Italia. Nel bene e nel male le speranze del Milan passano da Leao

Manca solo una settimana alla finale di Coppa Italia, l'unico obiettivo rimasto al Milan in questo finale di stagione. Contro il Bologna, servirà una grande prestazione di squadra, ma ovviamente molto dipenderà anche dal rendimento di alcuni singoli, in primis di Rafael Leao: come scrive questa mattina Tuttosport, nel bene e nel male le speranze di successo del Diavolo passeranno ancora una volta dai piedi dell'attaccante portoghese.

TOCCA A RAFA - Con il giallo rimediato lunedì a Genova, Leao è stato fermato per un turno da Giudice Sportivo e quindi non sarà a disposizione di Sergio Conceiçao venerdì nella gara di campionato in programma a San Siro sempre contro il Bologna. Il numero 10 milanista avrà quindi la possibilità di riposare un po' e di potersi preparare al meglio alla finale di Coppa Italia. In questa stagione, Rafa è già stato decisivo in una finale, cioè in quella di Supercoppa Italiana dello scorso 6 gennaio contro l'Inter: partito dalla panchina in quanto non al meglio dopo un problema muscolare che lo ha tenuto fuori alcune settimane, il portoghese entrò in campo nella ripresa e fu determinante nella vittoria del Diavolo in rimonta per 3-2.

COPPA ITALIA ED EUROPA LEAGUE - Stavolta Leao partirà dal primo minuto, ma Conceiçao e tutti i tifosi rossoneri si aspettano lo stesso impatto avuto in Arabia Saudita ad inizio anno. Ovviamente non potrà bastare solo lui, ma servirà una grande prestazione anche da parte di altri giocatori milanisti come Pulisic, Reijnders, Theo Hernandez e Maignan. Mercoledì prossimo il Milan si giocherà tantissimo perchè alzare la Coppa Italia vorrebbe dire anche conquistare un posto nella prossima Europa League.