Il Milan in prestito: Bennacer da 3 in pagella, Morata da 7 e il titolo si avvicina

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Scampoli di gara per il francese che entra al 90' al posto di Ndour. Prestazione chiaramente ingiudicabile, Palladino lo ha tenuto riposato per la gara che vale una stagione, ossia la semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 33

Reti: 5

Assist: 5

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Torna titolare a Lille, gioca i primi 45', si fa ammonire e all'intervallo De Zerbi lo toglie per inserire Rongier. Prestazione decisamente sottotono per l'algerino che rimedia addirittura un 3 in pagella sia da L'Equipe che da La Provence. Più clemente Le Phocéen che gli dà un 4, così motivato: "Per 20 minuti abbiamo avuto la possibilità di vedere un bel Bennacer. Ma, nel corso del primo tempo, ha perso palloni in zone pericolose, due per la precisione. Ammonito dall'arbitro, è stato sostituito subito dopo l'intervallo da Valentin Rongier". Solo un pessimo Geronimo Rulli gli toglie la palma di peggiore dei suoi.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 11

Reti: 0

Assist: 2

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Forse innervosito dalla penuria di rifornimenti, scarica tutta la frustrazione beccandosi due gialli nel giro di quattro minuti. Lasciando l'Empoli in dieci in una partita fondamentale nella corsa salvezza. I media alternano i 4 ai 5, dando all'attaccante l'attenuante della troppa fiscalità dell'arbitro in occasione del secondo cartellino giallo. ll digiuno intanto continua, non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 41

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Altra partita da titolare per il francese che guida il reparto arretrato nella delicata sfida contro il Bologna dal sapore di spareggio Champions. Ha un bel da fare su Cambiaghi, peperino che lo mette in grande difficoltà. Regge. Ora lo aspetta un altro spareggio Champions, sul campo della Lazio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 38

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Poco più di un'ora nel ko casalingo contro lo Stella Rossa. Unica punta nel 4-1-4-1, ancora una volta va a secco. Appena un gol in questo campionato per lui, più una rete segnata in Conference League.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 39

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Titolare al servizio di Osimhen nella partita vinta contro il Sivasspor. Prestazione molto buona da parte dello spagnolo che si è messo in mostra con alcuni suggerimenti interessanti per il compagno di reparto. Alla fine i colleghi di "Fanatik" gli hanno dato un 7 in pagella. Il titolo del Galatasaray è molto vicino, +8 sul Fenerbahce con le due squadre che devono giocare ancora 4 partite.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 11

Reti: 5

Assist: 2

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Dodicesima panchina su dodici partite per lo svizzero, trasferitosi al Napoli nell'ultimo giorno della finestra invernale di mercato. Per la sesta partita consecutiva non entra nemmeno. E così il conto del suo minutaggio è fermo a 36 minuti, con gli ultimi giocati il 16 marzo contro il Venezia.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Il difensore, titolare inamovibile fino a qui, ha saltato la partita contro il Barracas Central. Arriva un ko indolore perché la squadra si qualifica alla fase successiva del campionato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze:19

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Dieci minuti finali per lui nella sfida contro la Juventus. Entra per far rifiatare Freuler, ma la sua prestazione è ovviamente ingiudicabile. Di fatto è retrocesso a seconda scelta, come si evince dalla sola partita da titolare giocata nelle ultime otto partite di campionato. Possibile trovarcelo di fronte venerdì nello scontro diretto in campionato. E il 14 c'è la finale di Coppa Italia.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 27

Reti: 4

Assist: 3

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Il belga, spesso imprescindibile per Claudio Ranieri, viene lasciato in panchina per la seconda partita consecutiva e non fa ingresso in campo. È la quarta volta che succede dal suo rientro per infortunio. I giallorossi alla fine vincono anche contro la Fiorentina. L'impressione è che in questo finale di stagione, il tecnico gli preferisca l'argentino Soulé.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 28

Reti: 6

Assist: 6

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Si è ripreso la titolarità da sei partite. Arriva un'altra sconfitta per l'Empoli, che finisce ko contro la Lazio andando sotto dopo nemmeno un minuto. Prova tutto sommato più che sufficiente per il colombiano: bucato al primo colpo, non si fa cogliere impreparato dalla palla avvelenata di Guendouzi che vede solo all'ultimo istante. Nega il gol a Isaksen.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 31

Reti subite: 43

Clean sheet: 6

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Siamo alla quinta partita saltata per un problema muscolare, la squadra intanto perde anche contro l'Atalanta e la retrocessione è ora ufficiale. La domanda è: come verrà gestito ora, non essendo di proprietà dei brianzoli?

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0