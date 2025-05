Ordine: "Se il tuo core business diventa il bilancio, molto difficile possa diventarlo anche il risultato sportivo"

Franco Ordine, ospite di TeleLombardia, non si è trattenuto dal criticare l'operato della dirigenza rossonera in questa stagione, anche alla luce della conquista della finale di Champions League da parte dell'Inter.

Le parole di Franco Ordine che confronta l'operato di Milan e Inter: "Differenza culturale e distanza chilometrica tra l'impostazione che dà un fondo e l'impostazione che dà una società che, partendo da condizioni economico-finanziarie molto svantaggiose, è riuscita in qualche modo a calibrare tra l'esigenza del bilancio e quella di continuare a fare risultati. Ti ritrovi di fronte a chi non pensa che il risultato sportivo sia il core business della tua azienda: se il core business della tua azienda diventa il bilancio, è molto difficile che possa diventarlo anche il risultato sportivo, anche se può capitare come nel 2021-2022".

Poi Ordine parla dell'errore secondo lui principale: "La contraddizione evidente è nella scelta dell'allenatore nella scorsa stagione: tu hai a disposizione un allenatore che è una garanzia che si chiama Antonio Conte, un altro che con altre caratteristiche è comunque una garanzia come Massimiliano Allegri. Invece vai a prendere prima Fonseca e poi Conceicao: questo è il peccato originale. Se tu avessi una squadra da nono posto, si potrebbe dire che sono stati sbagliati campagne acquisti e investimenti ed è normale che anche un grande allenatore non può fare miracoli. Ma se tu hai una cifra tecnica molto alta tanto che uno dei due allenatori citati in tempi non sospetti dice che per lui la squadra ideale da allenare era il Milan, allora le colpe diventano queste"