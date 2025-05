Fabregas a caccia della sesta vittoria consecutiva. L'ultima sconfitta del Como risale a quasi due mesi fa contro il Milan

(ANSA) - COMO, 08 MAG - Cinque vittorie consecutive e un finale di stagione che può accendere ancora di più l'entusiasmo di un Como che ora sogna in grande. La partita del Sinigaglia contro il Cagliari può segnare una nuova vetta nella storia del club lariano, squadra che nel girone di ritorno ha tenuto un ritmo da qualificazione in Champions League. L'ultima sconfitta dei lariani risale a quasi due mesi fa, a San Siro contro il Milan, ma più in generale nel 2025 il Como ha ottenuto 27 dei suoi 45 punti totali.

Un cambio di passo che, contro i sardi, potrebbe valere per gli uomini di mister Cesc Fabregas il sesto successo consecutivo: 3 punti che metterebbero una pesante ipoteca sul decimo posto raggiunto la scorsa giornata. Poche sorprese nell'undici titolare: l'unico ballottaggio è in attacco, dove Tasos Douvikas dopo aver smaltito il fastidio delle ultime settimane, cerca una maglia dal primo minuto al posto di Patrick Cutrone. (ANSA).