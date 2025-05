L'arbitro di Milan-Bologna è al sesto incrocio per i rossoneri: statistiche positive

La prima delle due sfide tra Milan e Bologna, quella che si giocherà domani sera a San Siro in occasione del 36° turno di campionato di Serie A Enilive, sarà arbitrata dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Si tratta del sesto incrocio con i rossoneri per l'arbitro laziale che curiosamente ha arbitrato per la prima volta il Diavolo proprio in una gara a San Siro contro il Bologna: correva la stagione 2021/2022 - quella dello Scudetto - e la gara terminò con un pareggio a reti bianche.

Questa è stata l'unica gara del Milan arbitrata da Marinelli che i rossoneri non hanno vinto: le altre cinque, infatti, sono state tutte vittorie per il Diavolo, contro Udinese, Monza, Sassuolo e Verona. L'ultimo precedente è stato proprio contro l'Hellas in questa stagione, nella gara prima di Natale al Bentegodi, in cui il Milan vinse 1-0 grazie al gol di Reijnders. Sarà l'ottavo incrocio, invece, con il Bologna, anche qui con un bilancio positivo: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.