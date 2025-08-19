Criscitiello: "Il Milan può fare tutti gli acquisti che vuole, ma se non ci sono i tifosi hai perso tutto. Questione Curva problema serissimo"

Per Milan-Bari di domenica sera San Siro ha accolto più di 70mila tifosi, con una "macchia": a causa delle disposizioni della Procura e di alcune scelte del club rossonero il tifo organizzato ne è uscito estremamente penalizzato. Durante la partita lo stadio si accendeva solo con tiri ed occasioni pericolose, mentre nell'arco dei novanta minuti si sentivano solo i canti dei 5mila tifosi del Bari che hanno viaggiato a Milano. Michele Criscitiello, in diretta su Sportitalia, dice la sua su una situazione che fa tanto discutere nel mondo rossonero:

“Il Milan ha un problema. Puoi comprare tutti i giocatori che vuoi, ma se il Milan, anche l’Inter non lo so, non risolverà la questione della Curva è un problema serissimo. Il Milan sta gestendo, per me, molto male la situazione perché quando passi dal troppo al nulla c’è qualcosa che non va. Prima gabbie aperte per la gestione degli Ultras e della Curva: non c’era un controllo. Poi indagine della Procura della Repubblica di Milano e il Milan adesso invece fa guerra alla Curva, non entrano più quelli che hanno contestato a Casa Milan, non ci sono delle diffide ma ci sono abbonamenti e biglietti bloccati ai protagonisti della Curva e alla gente vicina: questo è un problema. Il Milan deve essere anche un po’ egoista e intelligente, così come l’Inter. Ma la situazione dell’Inter non te la giudico perché ieri ho visto Milan-Bari. Se tu pensi di giocare Milan-Bari nel deserto acustico, nel silenzio più totale allora Milan-Bari, al 17 di agosto, va bene. Ma Milan-Inter, Milan-Juve, Milan-Napoli, sabato Milan-Cremonese… Gli ultras, o meglio la Curva è fondamentale per una squadra di calcio. È fondamentale per una società, perché ti gestisce il tifo di tutto lo stadio. Questo non significa che tu debba cadere in ricatti o scendere a compromessi, tutto questo assolutamente no.

Devi dare una linea guida, ma della Curva tu hai bisogno! O la gestisci e non la subisci, ma non la puoi espellere. Perché domenica a San Siro il Milan era improponibile senza tifo. E adesso che inizia il campionato il Milan può fare tutti gli acquisti che vuole, ma se tra gli acquisti non ci sono i tifosi hai perso tutto. E quello che leggevo oggi… In curva c’era gente con la maglia del PSG, gente con la maglia del Barcellona, gente con la maglia del Real Madrid. Non può essere un calcio per turisti, deve essere un calcio per tifosi rossoneri. Non puoi andare (in curva) con la maglia di un’altra squadra. Questo non significa stato delinquenziale, significa ordine, rigore e disciplina per la propria squadra. Altrimenti il Milan diventa figlio di nessuno. È questo un problema che i dirigenti devo risolvere non domani, non sabato, ieri!”.