Questo teatro non ci piace

Un San Siro moscio, senza verve e in modalità teatro. Benvenuti nella Milano senza tifo, in puro stile Margaret Thatcher, solo che le sue vesti sono state assunte dalle istituzioni, che ha imposto un nuovo clima repressivo all’interno dello stadio e con focus principale al tifo organizzato.

Vi è piaciuto quello che avete visto ieri sera? No? Bene, siamo tutti concordi se non qualche bacchettone che per moda di pensiero dice che sia giusto così. San Siro ridotto in questi termini è deprimente, storicamente incapace di creare un’atmosfera degna della sua storia. Senza la Curva Sud, che con i suoi cori e il suo folklore ha reso “un’esperienza” entrare nello stadio milanese anche per i tifosi esteri, ecco cosa va in scena. Un mortorio, una chiesa silente che si anima solo ai gol, che nulla ha a che vedere con la storia del tifo italiano.

Le istituzioni che hanno imposto le black list poi applicate dal Milan (che ha inviato le lettere alle persone sgradite), ha imposto i nuovi divieti agli striscioni e, per quanto riguarda il Milan, ogni volta sventola lo spauracchio del commissariamento per far passare le proprie linee intransigenti e di pura repressione.

Ha fatto molta tristezza vedere gente che indossava le maglie del PSG, del Galatasaray o di altre squadre prendere posto in Curva Sud e in altri settori dello stadio. Questo è il tipo di tifoso che si vuole alle gare casalinghe? Se la risposta è sì, anche in virtù di questo “stadio di polizia”, allora si andrà a snaturare del tutto l’anima del tifo stesso.

E a rimetterci saranno la squadra e l’allenatore, che dovranno cercare di onorare al meglio la maglia del Milan dentro una cattedrale muta e clientelare.

A noi, questo stadio, non ci piace.