Tabellone Coppa Italia: decisi i 16esimi. Chi passa ha una big agli ottavi

Oggi alle 07:21News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, da disputarsi in gara singola tra il 23 e il 25 settembre:

PARMA-SPEZIA

MILAN-LECCE

UDINESE-PALERMO

GENOA-EMPOLI

VERONA-VENEZIA

TORINO-PISA

COMO-SASSUOLO

CAGLIARI-FROSINONE

Gli ottavi di finale, da disputarsi tra il 3 e il 17 dicembre, saranno poi così composti:

BOLOGNA vs Parma/Spezia

LAZIO vs Milan/Lecce

JUVENTUS vs Udinese/Palermo

ATALANTA vs Genoa/Empoli

INTER vs Verona/Venezia

ROMA vs Torino/Pisa

FIORENTINA vs Como/Sassuolo

NAPOLI vs Cagliari/Frosinone