Tabellone Coppa Italia: decisi i 16esimi. Chi passa ha una big agli ottavi
MilanNews.it
Si riporta di seguito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, da disputarsi in gara singola tra il 23 e il 25 settembre:
PARMA-SPEZIA
MILAN-LECCE
UDINESE-PALERMO
GENOA-EMPOLI
VERONA-VENEZIA
TORINO-PISA
COMO-SASSUOLO
CAGLIARI-FROSINONE
Gli ottavi di finale, da disputarsi tra il 3 e il 17 dicembre, saranno poi così composti:
BOLOGNA vs Parma/Spezia
LAZIO vs Milan/Lecce
JUVENTUS vs Udinese/Palermo
ATALANTA vs Genoa/Empoli
INTER vs Verona/Venezia
ROMA vs Torino/Pisa
FIORENTINA vs Como/Sassuolo
NAPOLI vs Cagliari/Frosinone
