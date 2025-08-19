Donadoni: "Da Jashari a Estupinan e De Winter: il Milan ha scelto profili interessanti"

Roberto Donadoni, allenatore, si è così espresso su gazzetta.it sul calciomercato del Milan: "Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio".

LE PAROLE DI TARE

Igli Tare, DS del Milan, ha parlato a Canale 5, rete Mediaset, nel pre partita di Milan-Bari di Coppa Italia. Questo il punto sul mercato del dirigente rossonero:

Su Hojlund: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".

Su Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".