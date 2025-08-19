Ricci: "Io di Pisa, Allegri di Livorno, il suo secondo di Lucca: una triade toscana che fa molto ridere. Grande affinità col mister"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan che ieri ha fatto il suo esordio a San Siro con la maglia rossonera, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto dell'intervista, in uscita integralmente domani:

l rapporto con mister Allegri: "Con Allegri c’è stata subito una grande affinità, a lui piace molto scherzare fuori dal campo e ci strappa sempre un sorriso, ma quando è in campo tiene molto a lavorare e cura il dettaglio. La sua dote fondamentale è che sa come vincere e ce lo sta trasmettendo. L’essere uno di Pisa e uno di Livorno ci dà lo stesso senso dell’umorismo. Il suo secondo è di Lucca, quindi è una triade toscana che fa molto ridere. Si sta creando un bel rapporto con tutti i ragazzi".