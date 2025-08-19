Ricci: "Io di Pisa, Allegri di Livorno, il suo secondo di Lucca: una triade toscana che fa molto ridere. Grande affinità col mister"
MilanNews.it
Samuele Ricci, centrocampista del Milan che ieri ha fatto il suo esordio a San Siro con la maglia rossonera, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto dell'intervista, in uscita integralmente domani:
l rapporto con mister Allegri: "Con Allegri c’è stata subito una grande affinità, a lui piace molto scherzare fuori dal campo e ci strappa sempre un sorriso, ma quando è in campo tiene molto a lavorare e cura il dettaglio. La sua dote fondamentale è che sa come vincere e ce lo sta trasmettendo. L’essere uno di Pisa e uno di Livorno ci dà lo stesso senso dell’umorismo. Il suo secondo è di Lucca, quindi è una triade toscana che fa molto ridere. Si sta creando un bel rapporto con tutti i ragazzi".
Pubblicità
News
Ricci: "Io di Pisa, Allegri di Livorno, il suo secondo di Lucca: una triade toscana che fa molto ridere. Grande affinità col mister"
Juventus, Tudor: "Quante posizioni abbiamo scalato nella griglia della Serie A? M'interessa di più la voglia di affrontare l'avversario a viso aperto"
Una punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessionidi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Ricci: "Io di Pisa, Allegri di Livorno, il suo secondo di Lucca: una triade toscana che fa molto ridere. Grande affinità col mister"
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com