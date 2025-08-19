Zancan: "In questo Milan Saelemaekers è l’uomo prezioso e secondo me non uscirà mai"

Federico Zancan, in diretta su Sky Sport 24, commenta il nuovo Milan di Max Allegri. Nuovo modulo, nuovi interpreti e ancora tanti aspetti da scoprire. Queste le sue parole:

"Buone sensazioni, al netto dell’avversario. Si è visto già il Milan che vuole Allegri: 3-5-2, sistema che è variabile e diventa un 4-3-3. Saelemaekers è l’uomo prezioso e secondo me non uscirà mai, anche se è meno celebrato di altri giocatori. Secondo me dà proprio questa doppia dimensione tattica. Allegri ha tracciato la strada ma ci sono ancora tante cose che non sappiamo del Milan, perché credo che la squadra sarà costruita con una punta vera e con Leao che agirà da seconda punta.

In tutto questo Pulisic non so come si inserirà, però c’è la possibilità che il Milan giochi con un 3-4-2-1, con un centrocampista in meno. A centrocampo sono arrivati tutti palleggiatori di grande tecnica: Jashari, Ricci, Modric. Poi ci sono Fofana e Loftus-Cheek, più fisici e più adatti agli inserimenti. Dal mio punto di vista il Milan è ancora un territorio inesplorato. Quel che è certo è che ha tanti giocatori, è una squadra che ha variazioni interessanti, vedremo come si chiuderà il mercato con la famosa punta. Le premesse sono buone”.