Il Napoli può complicare i piani del Milan sul mercato?

Il Napoli perderà Romelu Lukaku per diverso tempo e così sarà costretto a tornare sul mercato per prendere un nuovo attaccante perchè il solo Lorenzo Lucca non può bastare giocando ogni tre giorni. Gli esami a cui si è sottopoSto il belga, come ha rivelato lo stesso club azzurro, hanno evidenziato "una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Non si parla di tempi di recupero nel comunicato del Napoli, ma secondo le previsioni Lukaku rischia di stare fuori anche 4-5 mesi.

STESSI OBIETTIVI? - La società di De Laurentiis dovrà quindi tornare sul mercato e chissà che questo non possa complicare i piani del Milan, anche lui alla ricerca di un nuovo centravanti. I profili su cui rifletterà il Napoli potrebbero essere gli stessi presenti nella lista del Diavolo: da Rasmus Hojlund del Manchester United a Dusan Vlahovic della Juventus, fino ad arrivare a Nicolas Jackson del Chelsea. Un nome buono per il Napoli potrebbe essere anche Joshua Zirkzee, che non è un obiettivo del Milan, ma è un'operazione che potrebbe comunque rovinare i piani rossoneri perchè difficilmente i Red Devils lasceranno andare sia l'olandese che Hojlund.

SERVE ACCELERARE - Chissà che questo nuovo scenario non spinga il club di via Aldo Rossi ad accelerare su uno di questi nomi. Non è un mistero che negli ultimi giorni la pista più calda è proprio quella che porta al danese, ma attenzione sempre anche all'opzione Vlahovic. Un attaccante che piace da tempo al Milan è sicuramente Jackson, ma il Chelsea dovrebbe aprire alla cessione in prestito, cosa che per il momento non ha fatto. Nelle ultime settimane, ai rossoneri sono stati proposti diversi attaccanti come Embolo del Monaco e Arokodare del Genk. Tutti nomi nella lista del Diavolo che potrebbero presto finire anche in quella del Napoli.

