Atteso per oggi il responso su Leao. A Milanello c'è il primo allenamento verso la Cremonese
MilanNews.it
Dopo il giorno di riposo concesso ieri post vittoria sul Bari, il Milan riparte oggi con gli allenamenti in vista della prima di campionato contro la Cremonese: è prevista una seduta di allenamento a Milanello. C'è attesa, inoltre, per gli esami clinici a cui dovrà sottoporsi Rafael Leao dopo l'infortunio al polpaccio accusato domenica: se ne saprà in giornata di più sulle sue condizioni e sulle eventuali tempistiche di recupero.
