Milan in ansia per Leao: oggi gli esami al polpaccio. E' in dubbio per sabato

In casa rossonera c'è grande attesa per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio che Rafael Leao ha rimediato domenica nel match di Coppa Italia contro il Bari. Oggi è una giornata importante in questo senso perchè il giocatore portoghese si sottoporrà ad alcuni esami strumentali che diranno di più sul suo problema muscolare. Un po' di ansia c'è, anche se la sensazione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave.

NIENTE RISCHI - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che ovviamente lo staff medico milanista non vuole correre nessun rischio e quindi anche se emergerà un problema anche di lieve entità, Leao verrà risparmiato per la prima partita di campionato di sabato a San Siro contro la Cremonese. Un vero peccato per Rafa e chiaramente anche per Max Allegri che rischia di non avere a disposizione per l'esordio in Serie A del Diavolo il suo trascinatore e uno degli uomini più in forma di questo pre-campionato, come dimostra anche il gol segnato domenica che ha aperto le marcature contro il Bari.

LEAO BLOCCA OKAFOR - Le condizioni di Leao intanto influiscono anche sul mercato perchè fino a quando il Milan non avrà certezze sui tempi di recupero del portoghese non darà il via libera alla cessione di Noah Okafor che è ad un passo dal trasferimento al Leeds per circa 15 milioni di euro. A Casa Milan, le sensazioni sono comunque positive in quanto fin dal primo momento l'infortunio di Leao non era sembrato grave, ma solo gli esami a cui si sottoporrà nella giornata di oggi diranno le reali condizioni del polpaccio del numero 10 milanista.

