Pellegatti sul Milan: "Il gap tra prime e seconde linee è evidente"

Carlo Pellegatti ha spiegato che nel Milan di Amorim c'è una differenza di rendimento abbastanza evidente tra i titolari e le riserve

Carlo Pellegatti, presente negli studi di Pressing, ha commentato così la prestazione del Milan contro l'Atalanta: "Per i primi 60-65 minuti si è visto il miglior Milan della stagione, quindi ora il lavoro di Amorim deve essere quello di arrivare a 90 minuti. Purtroppo quando si fanno i cambi in questo Milan si vede che il gap tra i primi 12-13 della rosa e quelli che vengono dopo è abbanstanza evidente. Amorim deve fare ovviamente delle sostituzioni, ma chi entra non sta dando quello che dovrebbero. Contro il Salisburgo, che non è una squadra di alto livello, le cose sono invece andate meglio".

Pellegatti ha poi parlato anche del possibile arrivo in rossonero di Markus Krosche come nuovo Head of Football: "In estate non c'erano le possibilità di un suo arrivo al Milan perchè stava facendo il mercato dell'Eintracht Francoforte. Ora si è dimesso dal club tedesco e nei prossimi giorni dovrebbe essere scelto lui come Head of Football. Cardinale ha fretta di trovare quel dirigente che possa fare da trait d'union tra società e allenatore. Amorim aveva bisogno di qualcuno con cui parlare delle questioni tecniche e questa figura dovrebbe essere appunto Krosche. Non so se con lui arriverà anche il suo braccio destro Hardung o se verrà scelta una figura magari italiana".