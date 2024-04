Pioli alla Rai: "Due partite non all'altezza da parte nostra. Ora dobbiamo avere una reazione e giocare un grande derby"

Dopo la sconfitta contro la Roma e l'eliminazione del Milan dall'Europa League, Stefano Pioli ha dichiarato ai microfoni della Rai:

Sulla partita: "La Roma ha meritato perchè ha messo in campo più qualità di noi. Nella ripresa dovevamo segnare subito per riaprire la gara. Sono state due partite non all'altezza da parte nostra, serviva più qualità. Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere, non sono soddisfatto".

Sui tifosi: "Hanno ricordato quanto sia importante la gara di lunedì. Ovviamente non saranno contenti dell'eliminazione della sconfitta di stasera".

Sul futuro: "Pensiamo alla prossima partita, poi le somme si tireranno a fine partita. Dobbiamo fare meglio in campionato, dobbiamo avere una reazione e giocare un grande derby".