Pistocchi: "Amorim ha smentito cassandre e vedove Allegre. Teniamocelo stretto"

Il commento molto positivo di Maurizio Pistocchi su Ruben Amorim, tecnico del Milan, e il suo inizio di stagione con la maglia rossonera

Nella serata di ieri, a Salisburgo, il Milan ha messo in campo la miglior prestazione della stagione. Il risultato di 0-4 parla molto chiaro ma non sono tanto i gol a raccontare la bontà del lavoro fatto dalla squadra rossonera, quanto la produzione offensiva aumentata e una maggior solidità difensiva (con ancora qualcosina da registrare). È stata l'occasione, per il giornalista Maurizio Pistocchi, di ribadire il suo favore nei confronti di Ruben Amorim, tecnico del Milan che ritiene autore di un ottimo avvio di stagione.

PISTOCCHI: AMORIM TENIAMOCELO STRETTO

Il commento di Maurizio Pistocchi sul tecnico del Milan Ruben Amorim e sul suo lavoro fino a questo momento in rossonero: "Siamo arrivati a metà ottobre e il Milan di Ruben Amorim, che ha vinto sul campo del Salisburgo, ha sinora ottenuto 4 vittorie 3 pareggi e una sola sconfitta; ha lanciato nel grande calcio un profilo di enorme qualità come Alphadio Cisse e smentito le cassandre e le vedove Allegre. Gioca bene, il Milan, e il suo tecnico non è mai banale. Teniamocelo stretto"