Plettenberg frena: "Krosche, non ci sono trattative avanzate. Chi lo vuole deve pagare 5-7 milioni all'Eintracht"

Nella serata di ieri l'Eintracht Francoforte ha ratificato le dimissioni di Markus Krosche, esperto dirigente che il Milan di Cardinale ha puntato fin dall'estate per il ruolo di Head of Football. Parte della stampa internazionale parla di un accordo ormai imminente tra il tedesco e i rossoneri, mentre il giornalista di Sky DE Florian Plettenberg è decisamente più prudente. Questo il suo report su X sull'ormai ex dirigente dell'Eintracht:

"Markus Krösche si è assicurato una clausola di rescissione nell’ambito dell’accordo di separazione con l’Eintracht Francoforte.

Qualsiasi club che intenda ingaggiare Krösche prima dell’estate del 2027 dovrà versare circa 5-7 milioni di euro, salvo diverso accordo tra le parti. Krösche vuole che l’Eintracht tragga un vantaggio economico dalla sua partenza, proprio come ha tratto vantaggio dalle sue importanti cessioni dei giocatori. L’amministratore delegato Hellmann e il presidente Beck ne sono rimasti colpiti.

L’AC Milan rimane in contatto con Krösche. I rapporti non si sono mai interrotti dall’estate. Sono previsti nuovi colloqui, ma al momento non ci sono trattative avanzate. Krosche intende prima concedersi una breve pausa. Un nuovo inizio a partire da gennaio è possibile. I club non hanno ancora preso contatto".