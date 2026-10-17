Polito su Cisse: "Il PSV lo voleva a tutti i costi, poi il Milan ci ha creduto"

Il ds del Catanzaro, Ciro Polito, racconta qualche retroscena della trattativa che ha portato Alphadjo Cisse al Milan nel mese di gennaio

A gennaio scorso il Milan, ancora la vecchia dirigenza, operò un colpo per il futuro arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno: Alphadjo Cisse. Il giovane talento italiano è stato acquistato dall'Hellas Verona ma è con la maglia del Catanzaro con cui si stava mettendo in mostra, alla sua prima tra i professionisti in Serie B. A Sky Calcio Unplugged il direttore sportivo del club calabrese Ciro Polito ha raccontato proprio com'è nata la cessione di Cisse al Milan e quali sono state le insidie, specialmente dall'Olanda.

Il racconto di Ciro Polito della trattativa che nel mese di gennaio ha portato Alphadjo Cisse al Milan dal Verona, via Catanzaro di cui è il direttore sportivo: "Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto e io tifavo perché rimanesse in Italia. Prima che lo prendesse il Milan avevo fatto una chiacchiera anche con la Roma. Sono giovani e vanno supportati nei momenti di difficoltà. I giovani giocatori li vediamo tutti, la bravura sta nel prenderli e avere il coraggio di farli giocare, di supportarli"