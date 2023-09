PSG, sirene dalla Premier per Mbappé? Per L'Equipe può aprirsi la pista Liverpool

Fa sempre parlare di sé Kylian Mbappé. L'attaccante francese potrebbe rompere il silenzio nella giornata di oggi. Dopo tanto parlare di mercato e dopo essere stato messo inizialmente ai margini della rosa, la stella del Paris Saint-Germain è stato reintegrato nell'organico di Luis Enrique per iniziare la stagione. C'è tuttavia curiosità per sapere oggi le impressioni della stella transalpina al centro dei rumors di mercato.

Rumors che però non sono per niente diminuiti visto che il prossimo giugno il giocatore andrà in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Equipe, si potrebbe anche aprire un'ipotesi Liverpool per il giocatore la prossima estate