Ramazzotti avverte: "Il dossier Tresoldi non va letto come un gesto di sfiducia per Camarda"

Andra Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport chiarisce che un eventuale affondo su Tresoldi non sarebbe una bocciatura per Camarda

Nella mattinata di oggi la notizia clou è quella dell'interesse del Milan per Nicolò Tresoldi. Gerry Cardinale ha chiesto alla sua squadra dirigenziale di tenere sotto controllo la situazione, nonostante il profilo dell'attaccante del Club Brugge sia seguito già da diverso tempo dal club rossonero, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. E poprio sulla rosea Andrea Ramazzotti, giornalista, placa gli animi sulla questione Francesco Camarda che certo, se mai dovesse arrivare Tresoldi, si ritroverebbe un concorrente in più, peraltro giovane.

Il commento di Andrea Ramazzotti sulla coesistenza di Francesco Camarda con l'interesse per Nicolò Tresoldi: "La volontà di approfondire il dossier Tresoldi non va letta come un gesto di sfiducia nei confronti di Camarda, al quale la dirigenza ha rinnovato la scorsa estate il contratto. Il prodotto della cantera milanista è considerato un talento e sarà fatto crescere dandogli il "giusto" minutaggio. A Salisburgo non ha segnato? Per Amorim non è un problema e certo non ha cambiato idea su di lui né si è pentito di averlo scelto come vice Ramos".