Ramazzotti ipotizza: "Ramos e Tresoldi potrebbero giocare insieme"

Andrea Ramazzotti è convinto che, qualora Tresoldi arrivasse al Milan, potrebbe giocare in coppia con Gonçalo Ramos

Al momento si tratta ancora solamente di un'ipotesi, all'apertura del calciomercato manca ancora tanto e molte cose possono cambiare: intanto però il Milan ha fatto sapere di essere interessato a Nicolò Tresoldi e anche di essere sulle sue tracce da tempo. La tripletta a San Siro contro l'Inter è come se avesse fatto scattare qualcosa. Il giornalista Andrea Ramazzotti che oggi ne scrive sulla Gazzetta dello Sport, guarda a un ipotetico futuro in cui poter far coesistere Tresoldi con Ramos.

La suggestione tattica di Andrea Ramazzotti nell'eventualità che il Milan affondi per Tresoldi: "In determinate condizioni tattiche, Gonçalo Ramos e Nicolò Tresoldi potrebbero giocare insieme. Tresoldi è un uomo d'area dotato di un fisico importante ma anche di una rapidità che gli consente di attaccare la profondità. Il portoghese, invece, è molto bravo a legare il gioco, a venire incontro all'azione e ad attaccare la porta avversaria dialogando nello stretto con i compagni. Finirebbero per pestarsi i piedi? Non necessariamente anche se Amorim dovrebbe lavorare per dividere le zolle di competenza dell'uno e dell'altro".