News Ramos a MTV: "C'è un aspetto che dimostra ciò che stiamo cercando di costruire qui"

Goncalo Ramos, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Goncalo Ramos, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "È molto importante segnare, ma è ancora più importante vincere e aiutare la squadra a vincere. Conta molto di più che segnare tanto per farlo.

Penso che abbiamo perso un po' il ritmo della gara. Cerchiamo sempre di divertirci in campo, di goderci la partita, ma anche di vincere. Negli ultimi minuti loro avrebbero potuto segnare, hanno molta qualità, e noi abbiamo dovuto soffrire come squadra. Penso che questo dimostri ciò che stiamo cercando di costruire qui: quando c'è da soffrire e da difendere per portare a casa la vittoria, oggi lo abbiamo fatto e abbiamo vinto la partita. Credo che negli ultimi 20 minuti dovremmo controllare di più la gara. Dobbiamo tenere il pallone e fare quello che avevamo fatto all'inizio, ma in partite del genere può succedere. Dobbiamo lavorare e migliorare su questo aspetto, e di sicuro faremo meglio".

PRIMO GOL SU RIGORE PER RAMOS IN SERIE A

Gonçalo Ramos ha trovato, grazie a quello siglato nel primo tempo di Milan-Atalanta, la rete su calcio di rigore in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 17 ottobre 2025 in Ligue 1 col PSG (v Strasburgo). Lo riporta Opta.