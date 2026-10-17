Ravelli: "Cisse è un tassello di un'Italia del calcio che sta cambiando volto"

Il commento della giornalista Arianna Ravelli sul ruolo che ha Alphadjo Cisse anche in ottica Nazionale Italiana

Alphadjo Cisse è simbolo dell'Italia calcistica che cambia: nato e cresciuto in Italia, a Treviso, da genitori originari della Guinea, il giovane talento rossonero difende i colori Azzurri e presto spera che arrivi anche la chiamata di Roberto Mancini con la Nazionale maggiore. Un risultato che ha ampiamente meritato, visto quello che sta facendo con il Milan, e che potrebbe essergli concesso dal momento che l'U21 si è qualificata all'Europeo e dunque non avrà impegni ufficiali nel corso della prossima sosta. La giornalista Arianna Ravelli intanto ha commentato sulla Gazzetta dello Sport.

Arianna Ravelli commenta come Alphadjo Cisse e altri protagonisti in Azzurro possono guidare la rivoluzione multiculturale calcistica in Italia: "La tripletta di Alphadjo Cisse al Salisburgo è molto più di una bella notizia per il Milan. È un altro tassello di un'Italia del calcio che sta cambiando volto, forse con qualche anno di ritardo rispetto alla società che dovrebbe rappresentare. Cisse è nato a Treviso da genitori guineani, ha scelto la maglia azzurra e pochi giorni fa aveva segnato al 95' il gol decisivo dell'Under 21 contro l'Armenia. Come sappiamo, non è solo. Nomi, storie, famiglie diverse. Un'Italia che cambia. Anzi, che è già cambiata. Forse è il calcio ad essersene accorto un po' tardi".