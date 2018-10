Real Betis, Tello tornerà tra i convocati per la sfida contro il Milan

Cristian Tello non è sceso in campo nell'ultima sfida del Real Betis contro il Valladolid. Il classe 1991, infatti, non è stato inserito tra i convocati per la scorsa giornata di Liga per dei problemi fisici. Problemi fisici che, tuttavia, sono stati superati dall'ex Fiorentina che partirà regolarmente con la squadra alla volta di Milano dove dopodomani sfiderà i rossoneri nella terza partita del gruppo F di Europa League. Lo riferisce "Diario de Sevilla"