Roma, Mancini alla Rai: "Sapevamo di dover soffrire, lo abbiamo fatto con grandissima dedizione. Dedico il gol a Mattia Giani"

Dopo il successo contro il Milan, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Il centrale giallorosso ha dedicato il gol e la vittoria a Mattia Giani, giocatore di Eccellenza morto a Campi Bisenzio in campo domenica scorsa: "Purtroppo è successo quello che è successo. E' una dedica per la sua famiglia che sta soffrendo. Io ho passato dei giorni a pensare a loro, so che che un aiuto me lo ha dato anche Mattia e ho fatto questo piccolo gesto per dare forza a loro".

Venendo al campo, stai segnando e stai facendo molto bene.

"A livello sportivo non posso chiedere di meglio. Quello che conta sono i risultati per la Roma e stanno andando molto bene. La mia vita privata è un momento così ma sono sicuro che insieme a tutti noi, ai nostri familiari riusciremo a rialzarci per Mattia".

Avete saputo anche soffrire.

"Sapevamo di soffrire, lo abbiamo fatto con grandissima dedizione. Siamo partiti molto bene. Una grande squadra deve saper giocare e soffrire per obiettivi importanti".

La Roma è più forte del Milan?

"Nelle due partite sono state molto equilibrate, tirate. A Milano abbiamo fatto una grande partita, oggi anche".

In semifinale ci sarà il Bayer.

"Adesso le squadre sono tutte forti, il Bayer ha fatto una stagione fantastica. Ora siamo concentrati per lunedì e poi penseremo al Bayer".