Sabatini: "Nel Milan c'è un giocatore che nessun'altra squadra di Serie A può vantare"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria per 3-2 del Milan contro l'Atalanta.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria per 3-2 del Milan contro l'Atalanta: "Nel Milan c'è un giocatore che nessun'altra squadra di Serie A può vantare: è un campione e si chiama Adrien Rabiot. Nella sinfonia rossonera che è stata la prima ora di gioco contro l'Atalanta, lui è stato il direttore d'orchestra. Ha tolto la bacchetta a Luka Modric — come eravamo abituati —, perché Rabiot ha fatto tutto: ha vinto anche da solo, volendo esagerare, una partita che pure il Milan, alla fine, ha rischiato perfino di pareggiare se non ci fosse stato ancora un francese, ovvero il portiere Mike Maignan, a regalare al pubblico di San Siro un sospiro di sollievo e un miracolo sull'iniziativa di Zappacosta a distanza ravvicinata.

Sarebbe stato un 3-3 difficilissimo da raccontare, da commentare e da giustificare, perché per un'ora abbondante il Milan è stata l'unica squadra in campo e l'Atalanta è stata il nulla: ad assistere, quasi ad applaudire, il percorso dei rossoneri. La squadra è passata in vantaggio su rigore — grazie a un fallo di mano evidente — con la trasformazione di Gonçalo Ramos, e poi ha dilagato nel gioco e nel risultato, salvo fermarsi praticamente dopo il 3-0 e il rigore sbagliato al momento del bis sempre da Gonçalo Ramos".