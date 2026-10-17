Sabatini: “Salisburgo modesto, è vero, ma non passi in secondo piano la grandezza del Milan”
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Sandro Sabatini commenta la vittoria del Milan per 4-0 ai danni del Salisburgo.
Nel suo canale YouTube, il collega Sandro Sabatini ha analizzato e commentato la vittoria sul Milan alla RedBull Arena contro il Salisburgo. Queste le sue parole.
“Oltre al risultato c'è stata comunque una prestazione molto convincente. D'accordo, era il Salisburgo, prevengo subito i ma e i però che vanno ad accompagnare questa vittoria del Milan molto convincente. Sì, il Salisburgo è una squadra modesta, ma non sarebbe giusto mettere in primo piano la pochezza del Salisburgo e in secondo piano la grandezza per una sera del Milan, anche perché è una grandezza non banale, nel senso che è proprio concentrata su alcuni giocatori”
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