Sabatini: “Tomori una sorpresa per come era iniziata la sua stagione. Ha un suo perché”
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Sandro Sabatini commenta la vittoria del Milan per 4-0 ai danni del Salisburgo.
Nel suo canale YouTube, il collega Sandro Sabatini ha analizzato e commentato la vittoria sul Milan alla RedBull Arena contro il Salisburgo. Queste le sue parole.
“Non è una sorpresa neanche il rendimento sottotono di Loftus-Cheek e Camarda. È una sorpresa Tomori, o meglio, per come si era messa la stagione di Tomori, è un giocatore comunque ritrovato dopo un'estate in vendita, poi fuori rosa, poi ritorna in rosa, ma vede la panchina, praticamente gli danno un biglietto omaggio per andare in panchina, neanche un minuto in campo se non per il riscaldamento. Guarda, forse per fare il torello perché ne manca uno per fare il torello. No, Tomori è un giocatore che ha un suo perché".
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