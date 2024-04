Sabato Juve-Milan: la lista dei diffidati per la sfida di Torino

Dopo l'ultima disastrosa settimana il MIlan di Stefano Pioli proverà a rialzare la testa sabato pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus in occasione di un delicato scontro diretto per il secondo posto. Gli strascichi del derby di lunedì sera sono però importanti, visto che la formazione rossonera approccerà a questa trasferta senza 3/4 della sua difesa titolare, motivo per il quale l'allenatore emiliano dovrà inventarsi qualcosa di nuovo per far fronte a tutte queste assenze (CLICCA QUI).

In campo sabato pomeriggio ci sarà comunque chi dovrà stare attento ai cartellini, in quanto i diffidati in Juventus-Milan sono tre, due bianconeri ed uno rossonero. In casa Vecchia Signora rischiano di saltare la delicata trasferta di Roma Weah e Cambiaso in caso di ammonizione, mentre Stefano Pioli rischia di dover fare a meno di Matteo Gabbia contro il Genoa la settimana seguente qualora il centrale dovesse farsi ammonire.