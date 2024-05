live mn Verso Milan-Genoa: Pioli sceglie l'attacco pesante, occasione Chuku

Questa la probabile formazione del Milan contro il Genoa: (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud.

12.39 - Il sito del Genoa ha reso noto la lista dei convocati di Alberto Gilardino per la partita di oggi in casa del Milan: tra gli assenti anche Gudmundsson e Vitinha. Ecco la lista completa:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Cittadini, De Winter, Haps, Martin, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Papadopoulos, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ankeye, Ekuban, Retegui.

11.25 - La Curva Sud sarà in sciopero oggi alle 18 quando si giocherà Milan-Genoa. La notizia di una contestazione era nell'aria e nei giorni scorsi è stata confermata sotto forma di un comunicato ufficiale del tifo organizzato rossonero in partecipazione con AIMC (Associazione Italiana Milan Club). La forma di protesta vuole sollecitare la società a continuare a investire sul mercato come fatto anche la scorsa estate ed è estesa anche al resto del pubblico che domenica pomeriggio sarà a San Siro per assistere alla gara contro il Genoa.

10.55 - Per il match di stasera contro il Genoa a San Siro, Stefano Pioli dovrà fare a meno di sei giocatori: non ci saranno infatti gli squalificati Calabria e Musah e gli infortunati Kjaer, Maignan, Loftus-Cheek e Jovic. Il portiere si è fatto male nel riscaldamento della partita contro la Juventus e ha riportato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro. Out per un problema muscolare anche l'inglese che è invece alle prese con una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro.

10.00 - Stefano Pioli ritrova Tomori e Theo Hernandez, squalificati contro la Juventus, ma dovrà fare i conti anche con diverse importanti assenze: non ci saranno infatti gli infortunati Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek e Jovic e gli squalificati Calabria e Musah. Tra i pali confermato Sportiello, davanti a lui Florenzi, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio alla coppia Bennacer-Reijnders, mentre davanti ecco l'attacco pesante: Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Giroud.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro consueto live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità in vista della sfida che attende questa sera alle 18 il Milan a San Siro contro il Genoa. Restate con noi per non perdervi nemmeno un aggiornamento!!!