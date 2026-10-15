SAL-MIL (0-4): a segno anche Goncalo Ramos! Ottima pressione di Jashari

SAL-MIL (0-4): a segno anche Goncalo Ramos! Ottima pressione di JashariMilanNews.it
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Oggi alle 20:14News
di Antonello Gioia

Al 72esimo minuto, arriva anche la firma di Goncalo Ramos in Salisburgo-Milan: Jashari in pressing recupera palla al limite dell'area servendo Goncalo Ramos che, da solo davanti al portiere, non può certo sbagliare. 