SAS-MIL (3-2): secondo gol annullato a Chukwueze per altro fuorigioco millimetrico

Al 63esimo il Milan pareggia, ma il gol viene - così come nel primo tempo - annullato per fuorigioco. Gran lancio in verticale di Florenzi per lo scatto in verticale di Chukwueze, che di esterno buca Consigli. Rete annullata dal VAR.