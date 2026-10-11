Verso Sassuolo-Milan: primo incontro ufficiale tra Alberto Aquilani e Ruben Amorim

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Il Milan sarà impegnato stasera in casa del Sassuolo. Sarà la prima sfida tra gli allenatori Alberto Aquilani e Ruben Amorim