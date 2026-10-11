Verso Sassuolo-Milan: primo incontro ufficiale tra Alberto Aquilani e Ruben Amorim
Il sito della Lega Calcio Serie A ha riportato alcune curiosità sui due allenatori e sui giocatori di Sassuolo e Milan che stasera alle 18 si sfideranno al Mapei Stadium:
"Tra Alberto Aquilani e Ruben Amorim primo incontro ufficiale.
Alberto Aquilani ex di giornata: ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2011/12, collezionando 31 presenze ufficiali e 1 gol.
Vasilije Adžić a segno contro il Monza: 4° gol in stagione tra Serie A e Coppa Italia per centrocampista in prestito dalla Juventus, miglior marcatore stagionale dei neroverdi.
Gonçalo Ramos a segno in nazionale: il centravanti rossonero ha collezionato 3 reti e 1 assist nelle 4 partite di Nations League durante la sosta nazionali.
Christian Pulisic a segno contro il Lecce: 1° gol in questo campionato per lo statunitense. Non realizzava una rete con i rossoneri dal 28 dicembre 2025 (Milan-Verona 3-0, Serie A)".
Queste le probabili formazioni di Sassuolo e Milan:
SASSUOLO: (4-3-3) Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurentè.
MILAN: (4-4-1-1) Maignan; Gila, Gabbia, De Winter, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos.
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