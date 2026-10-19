Serafini non ci sta: "Gli avvelenatori dei pozzi ci diranno che all'Atalanta mancavano otto giocatori"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "Ci hanno fatto soffrire e arrabbiarsi come non mai anche stasera. Dopo un'ora tra le più belle della stagione, in assoluto non semplice controllo, ma vero e proprio dominio della partita: 3-0 con un rigore sbagliato, nessun rischio corso, squadra in scioltezza che continuava a giocare. Poi gli avvelenatori dei pozzi ci diranno che all'Atalanta mancavano otto giocatori e ha perso anche il nono nei 90 minuti... ma insomma, dopo quella mezz'ora centrale col Sassuolo, dopo i 90 minuti a Salisburgo e dopo un'ora di oggi, era una gioia per gli occhi.

Poi però il meccanismo si ferma, e una grande squadra non può mai correre il rischio di buttare tre punti come il Milan ha rischiato di fare stasera. Il Milan era in assoluto padrone di questa gara. Poi al 60esimo un solo cambio: Hutchinson, che è entrato molto bene al posto di Chukwueze. E però il Milan si ferma, arretra, lascia campo all'Atalanta, la lascia palleggiare, la fa entrare in area e le fa segnare. Il primo gol di Gaetano è una dormita generale clamorosa; la squadra non riprende più il pallino del gioco se non tramite Hutchinson, che cerca di movimentare un po' le cose, ma piano piano il Milan arretra paurosamente e pericolosamente. E dopo il gol di Gaetano arriva anche una giocata eccellente da parte dell'Atalanta con un gol molto bello di Krstovic — tra i migliori anche oggi —, facendo tremare tutta San Siro.

Ora, io credo che la continuità data nel gioco (ripeto: nella parte centrale col Sassuolo, nei 90 minuti a Salisburgo e nella prima ora con l'Atalanta) sia la fondamenta della squadra e del calcio che vuole Amorim. Però la mentalità dei ragazzi deve cambiare, deve cambiare!".