Serie A, la classifica aggiornata: il Toro di Abate raggiunge il Napoli ed è a -1 dalla Juve

Il punto sulla classifica di Serie A Enilive dopo sette giornate di campionato

Il Torino di Ignazio Abate conquista la seconda vittoria di fila: dopo aver battuto l'Udinese sette giorni fa, i granata si sono ripetuti andando a vincere senza storia in casa del Parma. Tre gol fatti e zero subiti: il risultato sono dieci punti in classifica, come il Napoli e a solo un punto di distanza dalla Juventus. È anche il terzo risultato utile consecutivo per la formazione piemontese. Tutt'altra storia per il Parma di Alberto Gilardino che rimane al penultimo posto (a pari merito con altre tre squadre) a quota 4 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 19

Lazio 19

Roma 17

Milan 15

Como 14

Frosinone 13

Cagliari 13

Juventus 11

Napoli 10

Torino 10

Atalanta 9

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7

Bologna 5

Parma 4

Udinese 4

Genoa 4

Fiorentina 4

Venezia 3