Serie A, la classifica aggiornata: il Toro di Abate raggiunge il Napoli ed è a -1 dalla Juve

Serie A, la classifica aggiornata: il Toro di Abate raggiunge il Napoli ed è a -1 dalla JuveMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Francesco Finulli
Il punto sulla classifica di Serie A Enilive dopo sette giornate di campionato

Il Torino di Ignazio Abate conquista la seconda vittoria di fila: dopo aver battuto l'Udinese sette giorni fa, i granata si sono ripetuti andando a vincere senza storia in casa del Parma. Tre gol fatti e zero subiti: il risultato sono dieci punti in classifica, come il Napoli e a solo un punto di distanza dalla Juventus. È anche il terzo risultato utile consecutivo per la formazione piemontese. Tutt'altra storia per il Parma di Alberto Gilardino che rimane al penultimo posto (a pari merito con altre tre squadre) a quota 4 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 19
Lazio 19
Roma 17
Milan 15
Como 14
Frosinone 13
Cagliari 13
Juventus 11
Napoli 10
Torino 10
Atalanta 9
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Bologna 5
Parma 4
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Venezia 3