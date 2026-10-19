Serie A, la classifica aggiornata: il Toro di Abate raggiunge il Napoli ed è a -1 dalla Juve
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Il punto sulla classifica di Serie A Enilive dopo sette giornate di campionato
Il Torino di Ignazio Abate conquista la seconda vittoria di fila: dopo aver battuto l'Udinese sette giorni fa, i granata si sono ripetuti andando a vincere senza storia in casa del Parma. Tre gol fatti e zero subiti: il risultato sono dieci punti in classifica, come il Napoli e a solo un punto di distanza dalla Juventus. È anche il terzo risultato utile consecutivo per la formazione piemontese. Tutt'altra storia per il Parma di Alberto Gilardino che rimane al penultimo posto (a pari merito con altre tre squadre) a quota 4 punti.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 19
Lazio 19
Roma 17
Milan 15
Como 14
Frosinone 13
Cagliari 13
Juventus 11
Napoli 10
Torino 10
Atalanta 9
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Bologna 5
Parma 4
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Venezia 3
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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