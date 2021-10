Serie A Femminile, alle 12:30 fischio d'inizio di Milan-Roma: dove vedere il match

Alle 12:30 il Milan Femminile scenderà in campo per la sesta giornata di Serie A: al "Vismara" arriverà la Roma Women, avversaria diretta delle rossonere nella qualificazione alla prossima Champions League e tra le più accreditate inseguitrici della Juventus per lo Scudetto. La diretta inizierà poco prima del calcio d'inizio: dalle 12.30, sarà possibile seguire la partita in live streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it.