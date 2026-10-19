Serie A, stasera si chiude la settima giornata con due partite per la salvezza: il programma
Si riporta di seguito il programma completo, con partite, orari e assegnazioni televisive, dei match della settima giornata di Serie A.
Dopo un weekend ancora una volta ricco di gol, questa sera si conclude la settima giornata del campionato di Serie A Enilive. In campo quattro squadre sulla carta in lotta per la salvezza, nonostante il Cagliari in questo momento sia con merito ai piani alti della classifica. I sardi saranno ospiti del Monza alle 18.30 mentre in serata il menù verrà concluso da Parma-Torino.
SABATO
Venezia-Napoli 1-0
Bologna-Inter 1-3
Roma-Genoa 2-0
DOMENICA
Udinese-Lecce 0-3
Fiorentina-Como 1-3
Milan-Atalanta 3-2
Juventus-Lazio 0-3
LUNEDÌ
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN)
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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