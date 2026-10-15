Super Cisse, Pavlovic ammette: "Devo essere onesto, mi ha stupito"

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Al termine di Salisburgo-Milan il difensore centrale rossonero Strahinja Pavlovic ha parlato così a Sky Sport. Questo un breve ma interessante estratto del serbo sul proprio compagno di squadra, MVP della serata con tre gol.

"Devo essere onesto, Cisse mi ha stupito. E' davvero un bravo ragazzo perchè lavora tantissimo ogni giorno, sono molto felice per lui. E' stata una bella partita, forse è la partita modello per come dobbiamo giocare. Dobbiamo sempre vincere i duelli, creando occasioni e non sbagliando davanti alla porta. Sono queste le tre cose che dobbiamo fare sempre. Se facciamo così, siamo forti".

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"Per me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo a livello fisico: sa essere esplosivo. Deve ancora fare qualcosa per correggersi, deve fare meglio anche a livello di allenamento. Però, stasera, grandi complimenti a lui, la tripletta è straordinaria. Ma, allo stesso tempo, deve continuare a lavorare".