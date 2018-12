Tgcom24 - Gazidis vuole costruire un nuovo stadio per il Milan

I propositi di Gazidis sono chiari. Prima di tutto un nuovo stadio per il Milan. Nella sua idea, che coincide con quella del Presidente Scaroni, l’opzione ammodernamento di San Siro rimane marginale rispetto alla costruzione di un impianto che sappia rispondere a tutte le esigenze del cliente-tifoso moderno. Magari da erigere nell’area storica dell’Ippodromo ormai abbandonato, a due passi dal vecchio impianto per non stravolgere almeno le abitudini dei tifosi. Uno stadio che dovrà essere per ogni partita “absolutely full”, sempre pieno, sull’esempio dello Stadium juventino. Un impianto condiviso con l’Inter, grazie alla grande opportunità che offre Milano: due società, medesimi mezzi economici, identiche ambizioni di riscatto dopo anni di magra. Un progetto da mettere a terra prestissimo, evitando le lungaggini che hanno frenato altri propositi, come quelli della Roma. Precedenti che spaventano il Presidente Scaroni.